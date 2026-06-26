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JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Nenek Hilang di Hutan Lingga Ditemukan dalam Kondisi Selamat

Sabtu, 27 Juni 2026 – 01:55 WIB
Nenek Hilang di Hutan Lingga Ditemukan dalam Kondisi Selamat - JPNN.COM
Tim SAR gabungan saat melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang nenek berusia 68 tahun yang dilaporkan hilang di wilayah Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (25/6/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Tanjungpinang

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Nenek berusia 68 tahun bernama Nurhayati yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasang hutan Bukit Belah, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat.

Korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan sekitar 300 meter dari lokasi kejadian, Jumat (26/6), pukul 15.15 WIB.

"Setelah ditemukan, korban segera dievakuasi menuju Puskesmas Raya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan," kata Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli dalam keterangan yang diterima di Tanjungpinang, Jumat (26/6).

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Menurut Fazzli, keberhasilan operasi ini merupakan hasil sinergi antara Kantor SAR Tanjungpinang, Unit Siaga SAR Lingga, Polres Lingga, Polsek Singkep Barat, BPBD Lingga, pemerintah setempat, serta masyarakat yang turut berpartisipasi dalam proses pencarian.

"Korban baru ditemukan pada operasi hari kedua, setelah Tim SAR Gabungan membagi personel ke dalam tiga regu untuk menyisir area hutan dari berbagai titik," ujar dia.

Fazzli menjelaskan bahwa korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada Selasa (23/6), sekitar pukul 18.07 WIB sore. Korban mengenakan baju daster bermotif warna merah kombinasi cokelat.

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Menurut Fazzli, dari keterangan pihak keluarga, korban memiliki kebiasaan keluar rumah, namun biasanya tidak jauh dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Fazzli mengimbau pihak keluarga korban senantiasa mengawasi keberadaan Nurhayati supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. (antara/jpnn)

Nenek Nurhayati yang hilang di hutan Lingga, Kepri, ditemukan dalam kondisi selamat oleh Tim SAR Gabungan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   nenek hilang  Lingga  tim sar gabungan  Nenek Nurhayati  Kepri 
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