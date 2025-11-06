Nenek Mutmainah Dibunuh dan Dibakar Rekan Bisnis, Motifnya Ternyata

jpnn.com - Penyidik Polres Jombang, Jawa Timur mengungkap motif pembunuhan seorang nenek bernama Mutmainah (74), yang mayatnya ditemukan dibakar di Lamongan.

Menurut polisi, pembunuhan perempuan lansia itu dilatarbelakangi rasa sakit hati pelaku berinisial S (46).

Antara korban dan pelaku memiliki hubungan bisnis simpan pinjam yang dijalankan keduanya.

"Untuk motif dari hasil penyidikan diduga S ini memiliki motif sakit hati terhadap korban M karena sering dimarahi oleh korban terkait kesepakatan kerja antara pelaku dan korban," kata Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, di Jombang, Rabu (5/11/2025).

Pelaku S yang merupakan warga Kecamatan Peterongan dan masih memiliki hubungan kerabat dengan korban M, warga Dusun Medeleg, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang.

Keduanya menjalankan bisnis bersama berupa simpan pinjam yang operasionalnya dijalankan pelaku.

Pada kesepakatan awal, penagihan simpan pinjam dilaksanakan satu bulan sekali, namun dalam beberapa waktu terakhir menjadi satu pekan sekali.

"Jadi, korban ini ada bisnis simpan pinjam yang dijalankan pelaku dan kesepakatan awal penagihan dilaksanakan satu bulan sekali, namun dari korban inginkan penagihan jadi satu pekan sekali," kata dia.