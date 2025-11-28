Nenek T Diduga Berbelanja Pakai Upal di Pasar Ujung Berung, Polisi Bergerak Cari Penyuplai

jpnn.com - BANDUNG --Seorang wanita paruh baya berinisial T (65) diduga berbelanja menggunakan uang palsu di Pasar Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat.

Peristiwa itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial. Dalam video itu, terlihat warga mengepung dan mengamankan T setelah mencurigai uang yang digunakan nenek tersebut untuk berbelanja.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pihaknya sudah mengamankan terduga pembawa upal di Pasar Ujungberung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kemarin kami menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan seorang yang diduga membawa uang palsu. Sekarang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Polres Ujungberung untuk pengembangan lebih lanjut," kata Anton ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Jumat (28/11).

Menurut dia, T mengaku mendapatkan pecahan uang palsu Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu dari seseorang di luar Kota Bandung. Keterangan ini pun masih diselidiki oleh polisi untuk mengetahui pihak pertama yang menyebarkan upal tersebut.

"Sekarang masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan dari unit Polsek Ujungberung," ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolsek Ujungberung Kompol Dadang Garnadi membenarkan informasi adanya seorang ibu yang membeli bahan pokok diduga dengan upal di Pasar Ujungberung.

Dari hasil pemeriksaan, T mengaku mendapat sejumlah uang palsu pecahan R 50.000 dari seorang pria asal Jawa Tengah yang ditemuinya di Stasiun Banjar, Jawa Barat. Nenek T sendiri kenal dengan pria tersebut dari teman almarhum suaminya.