Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Nera Agro Mandiri dan Yayasan Trisakti Berkolaborasi, Garap 80 Hektar Jagung Hibrida

Sabtu, 24 Januari 2026 – 22:42 WIB
Nera Agro Mandiri dan Yayasan Trisakti Berkolaborasi, Garap 80 Hektar Jagung Hibrida - JPNN.COM
Penandatangan MOU Yayasan Trisakti melalui PT Cirata Wahana Pesona Sakti (CWPS) dengan CV. Nera Agro Mandiri dalam pengelolaan dan produksi jagung hibrida di Cianjur. Foto: dok CWPS

jpnn.com, CIANJUR - Yayasan Trisakti melalui PT Cirata Wahana Pesona Sakti (CWPS) resmi menjalin kerja sama (MoU) strategis dengan CV. Nera Agro Mandiri dalam pengelolaan dan produksi jagung hibrida.

Pengelolaan itu dilakukan di lahan milik Trisakti seluas ±80 hektar yang berlokasi di Desa Mande, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur.

Pertemuan ini digelar di Kantor Yayasan Trisakti, Kampus C Trisakti, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.Kav 85 Gedung C, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,

Baca Juga:

Kerja sama ini dilandasi oleh rekam jejak serta kapasitas CV. Nera Agro Mandiri yang dinilai mumpuni dalam pengelolaan pertanian modern dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Himawan saat memberikan sambutan mewakili H. Abdul Karim, Direktur Utama PT CWPS.

“CV. Nera Agro Mandiri memiliki pengalaman dan kompetensi yang kuat. Kami melihat adanya kesamaan visi dalam pengelolaan lahan pertanian yang produktif, profesional, dan memberi manfaat luas,” ujar Himawan dalam sambutannya, (22/01).

Baca Juga:

Sementara, Komisaris CV. Nera Agro Mandiri, Alfian Syukur, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi tersebut. Ia menekankan bahwa proses dialog yang intens menjadi fondasi utama tercapainya kesepahaman bersama.

“Kerja sama ini lahir dari komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Kami memiliki spirit yang sama untuk mengelola lahan secara optimal, menghadirkan manfaat bagi kedua belah pihak, sekaligus memberdayakan petani di sekitar lokasi,” jelas Alfian. 

Para pihak berharap pengelolaan lahan jagung hibrida di Cianjur bisa menjadi model kolaborasi pertanian yang produktif, berkelanjutan dan untuk masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Benih Jagung Hibrida  Jagung  petani jagung  Kebun Jagung  Marcellus Hakeng Jayawibawa 
BERITA BENIH JAGUNG HIBRIDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp