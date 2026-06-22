Neraca Dagang Surplus, Arus Logistik Nasional Terus Bergerak

jpnn.com, JAKARTA - Arus logistik nasional terus bergerak seiring meningkatnya aktivitas perdagangan Indonesia.

Pergerakan tersebut tercermin dari kinerja ekspor dan impor yang tetap tumbuh, dengan neraca perdagangan nasional mencatatkan surplus senilai USD 5,64 miliar selama Januari-April 2026.

Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan nasional masih berjalan di tengah dinamika ekonomi global.

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Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode Januari–April 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 92,15 miliar atau tumbuh 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ekspor nonmigas menjadi penopang utama dengan nilai USD 87,74 miliar.

Kinerja tersebut tidak lepas dari kontribusi sektor industri pengolahan yang terus menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Selama Januari-April 2026, BPS mencatat sektor industri pengolahan memberikan kontribusi ekspor senilai USD 75,57 miliar.

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Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar selama Januari–April 2026, dengan nilai USD 22,76 miliar, disusul Amerika Serikat USD 10,17 miliar, dan India USD 6,14 miliar. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USD 17,70 miliar dan USD 6 miliar.

Sementara itu, Jawa Tengah turut memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor nasional dengan nilai mencapai USD 4,5 miliar pada periode Januari–April 2026.