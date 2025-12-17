Nestapa Kontingen Sepak Bola Indonesia di SEA Games 2025

Kamis, 18 Desember 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kontingen sepak bola Indonesia pada ajang SEA Games 2025 gagal memenuhi target merengkuh medali.

Dari sektor putri terkini skuad asuhan Akira Higashiyama itu pulang dengan nestapa seusai kalah dengan skor 0-2 dari Thailand pada perebutan medali perunggu di Stadion Chonburi, Rabu (17/12).

Pada awalnya Claudia Scheunemann cum suis sejatinya diberikan target sulit untuk bisa membawa pulang perunggu.

Target tersebut kemudian meleset seusai skuad Garuda Pertiwi kembali kalah dari Thailand setelah di laga perdana juga hancur lebur dengan skor 0-8.

Tim review tampaknya melihat peluang Timnas putri Indonesia bisa bawa pulang medali seusai memanggil para pemain diaspora.

Tercatat Iris de Rouw (St. John’s University - Amerika Serikat), Emily Nahon (Arkansas University - Amerika Serikat), Felicia de Zeeuw (ADO Den Haag - Belanda), dan Isa Warps (VFR Weyerbyen - Jerman) bisa bermain.

Berbeda dengan Srikandi Merah Putih, Timnas putra Indonesia menorehkan prestasi lebih buruk lagi.

Skuad Garuda Muda gagal tembus babak semifinal seusai terhenti di babak fase grup.