Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Nestle Bersama Pemkab Karawang Menghadirkan Program Pemagangan GEMILANG

Selasa, 23 September 2025 – 12:51 WIB
Nestle Bersama Pemkab Karawang Menghadirkan Program Pemagangan GEMILANG - JPNN.COM
Program pemagangan GEMILANG hasil kerja sama Nestle dengan Pemkab Karawang. Foto: nestle

jpnn.com, JAKARTA - Nestle Indonesia dan Pemkab Karawang menghadirkan program pemagangan - Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang (GEMILANG).

Program itu bertujuan untuk membekali anak muda lokal dengan keterampilan teknis dan soft skills yang dibutuhkan industri, sehingga lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Direktur Corporate Affairs dan Sustainability Nestlé Indonesia, Sufintri Rahayu, menjelaskan bahwa program GEMILANG adalah wujud nyata komitmen perusahaan memberdayakan masyarakat.

Baca Juga:

“Kami percaya bahwa membangun bangsa dimulai dari memberikan kesempatan dan akses yang setara terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas,” kata Sufintri.

Program pemagangan sejalan dengan pendekatan Creating Shared Value (CSV) Nestlé, di mana keberhasilan bisnis harus diimbangi dengan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.

Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menyambut baik kolaborasi tersebut.

Baca Juga:

"Program GEMILANG sejalan dengan visi kami untuk menciptakan SDM Karawang yang unggul dan siap menghadapi tantangan industri."

"Kami berharap anak-anak muda Karawang dapat meningkatkan daya saing dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ucapnya.

Nestle Indonesia dan Pemkab Karawang menghadirkan program pemagangan - Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang (GEMILANG).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nestle  Pemkab Karawang  Kompetensi anak muda Karawang  program pemagangan GEMILANG 
BERITA NESTLE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp