Nestle Bersama Pemkab Karawang Menghadirkan Program Pemagangan GEMILANG

Selasa, 23 September 2025 – 12:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Nestle Indonesia dan Pemkab Karawang menghadirkan program pemagangan - Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang (GEMILANG).

Program itu bertujuan untuk membekali anak muda lokal dengan keterampilan teknis dan soft skills yang dibutuhkan industri, sehingga lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Direktur Corporate Affairs dan Sustainability Nestlé Indonesia, Sufintri Rahayu, menjelaskan bahwa program GEMILANG adalah wujud nyata komitmen perusahaan memberdayakan masyarakat.

“Kami percaya bahwa membangun bangsa dimulai dari memberikan kesempatan dan akses yang setara terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas,” kata Sufintri.

Program pemagangan sejalan dengan pendekatan Creating Shared Value (CSV) Nestlé, di mana keberhasilan bisnis harus diimbangi dengan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.

Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menyambut baik kolaborasi tersebut.

"Program GEMILANG sejalan dengan visi kami untuk menciptakan SDM Karawang yang unggul dan siap menghadapi tantangan industri."

"Kami berharap anak-anak muda Karawang dapat meningkatkan daya saing dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ucapnya.