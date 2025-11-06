Nestle Indonesia Dorong Pangan Berkelanjutan, Targetkan Net Zero Emissions 2050

jpnn.com, JAKARTA - Nestle Indonesia menegaskan komitmen untuk mendorong masa depan pangan berkelanjutan, dengan menciptakan kehidupan lebih sehat bagi masyarakat dan planet.

Director of Communications Nestle Zone AOA, Cristina Macina menyatakan Indonesia berperan strategis dalam mewujudkan komitmen Nestle terhadap keberlanjutan dan inovasi.

Cristina menjelaskan pihaknya berpegang pada misi “Good Food, Good Life” dengan dua pilar utama, yakni ‘Good for You’ dan ‘Good for the Planet’.

Melalui pilar ‘Good for You’, dia menyatakan Nestle berkomitmen menyediakan makanan dan minuman lezat, bergizi, dan terjangkau, serta memberdayakan masyarakat.

Pilar ‘Good for the Planet’ menegaskan komitmen holistik terhadap aksi lingkungan, dengan berkontribusi pada sistem pangan regeneratif yang dapat memenuhi kebutuhan generasi mendatang tanpa menguras sumber daya alam.

"Melalui kolaborasi dengan peternak sapi perah rakyat dan petani kopi rakyat serta berbagai inisiatif dan program Creating Shared Value, Nestle Indonesia menunjukkan bagaimana nilai-nilai global dapat diwujudkan secara lokal,” kata Cristina dalam Media Luncheon 'From Lokal to Global' di kawasan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2050, Nestle telah menetapkan target global untuk mengurangi emisi absolut sebesar 20% pada 2025 dan 50% pada 2030.

Di Indonesia, langkah konkret meliputi pembangunan lebih dari 8.700 digester biogas bagi peternak sapi perah rakyat.