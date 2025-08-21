Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Neta V-II dan X Jadi Armada Taksi Luxury Trans

Kamis, 21 Agustus 2025 – 13:27 WIB
Neta Auto Indonesia Dan Luxury Trans Indonesia. Foto: Neta

jpnn.com, JAKARTA - PT. NETA Auto Indonesia melanjutkan kemitraannya dengan PT. Luxury Trans Indonesia.

Bentuk kerja sama itu berupa penggunaan 100 mobil listrik Neta V-II dan Neta X sebagai armada transportasi premiun Luxury Trans.

“Kami berterima kasih kepada PT Luxury Trans Indonesia atas kepercayaannya memilih Neta V-II sebagai armada transportasi taksi pilihan,” kata Head of Marketing PT. Neta Auto Indonesia, Muhamad Irvan Mustafa dalam keterangannya, Kamis (21/8).

“Pemesanan penambahan total 100 unit untuk Neta V-II & Neta X ini menjadi langkah nyata dari kami dalam mendukung mobilitas hijau di Indonesia."

Diketahui bahwa PT. Luxury Trans Indonesia sebelumnya telah memborong sebanyak 50 unit Neta V-II pada ajang GJAW (Gaikindo Jakarta Auto Week), pada Desember 2024 lalu.

Menurut General Manager PT. Luxury Trans Indonesia, Alvin Zheng menyatakan bahwa pihaknya memiliki alasan tersendiri menggunakan kendaraan dari Neta yang dijadikan armada taksi.

Kendaraan tersebut dinilai memiliki berbagai keunggulan yang dimilikinya.

Selain teknologi listriknya yang inovatif dan ramah lingkungan, Neta V-II hadir dengan desain praktis yang cocok untuk mobilitas kota, menjadikannya solusi ideal bagi kebutuhan transportasi harian.

