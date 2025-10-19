Close Banner Apps JPNN.com
Netanyahu Berencana Kembali Maju dalam Pemilihan Umum Israel 2026

Minggu, 19 Oktober 2025 – 13:33 WIB
Netanyahu Berencana Kembali Maju dalam Pemilihan Umum Israel 2026
Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

jpnn.com, ISRAEL - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen 2026.

Pengumuman ini disampaikannya secara langsung dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel pada Sabtu (18/10).

Ketika ditanya apakah dia berniat untuk kembali mencalonkan diri, Netanyahu menjawab, "Ya."

Saat pertanyaan dilanjutkan mengenai keyakinannya untuk menang, Netanyahu kembali mengiyakan.

Netanyahu, yang pekan depan akan berusia 76 tahun, saat ini memimpin koalisi ekstrem kanan. Dia dilantik sebagai perdana menteri pada Desember 2022 setelah partai Likud-nya memenangkan 32 kursi dalam pemilu terakhir.

Ini bukan kali pertama baginya memimpin Israel. Sebelumnya, Netanyahu menjabat sebagai perdana menteri dari 1996 hingga 1999 dan kembali dari 2009 hingga 2021. Pemerintahannya digulingkan pada Juni 2021 oleh koalisi sentris yang dibentuk Yair Lapid dan Naftali Bennett sebelum akhirnya ia kembali berkuasa. (xinhua/antara/jpnn)

PM Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen 2026.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   Israel  Benyamin Netanyahu  PM Israel  Kasus 
