Netflix Family Festival 2026 Menghadirkan Beragam Pilihan Hiburan Bagi Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Netflix menghadirkan beragam pilihan hiburan dan kegiatan bagi keluarga dalam acara 'Netflix Family Festival 2026: World of Wonder'.

Festival yang diselenggarakan menjelang peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli ini mempertemukan keluarga, kreator Indonesia dan global, pembuat kebijakan, mitra industri, dan media untuk merayakan kekuatan cerita anak dan keluarga dalam menginspirasi imajinasi, mempererat hubungan keluarga, serta mendorong percakapan yang bermakna.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Foto: Dokumentasi Netflix

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat membuka rangkaian festival menyampaikan seiring semakin banyak waktu yang dihabiskan anak-anak untuk mengakses konten digital, menghadirkan tayangan ramah keluarga yang berkualitas perlu berjalan beriringan dengan upaya menciptakan ruang digital yang aman.

“Di tengah upaya Indonesia memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas, inisiatif seperti Netflix Family Festival 2026 berperan penting dalam meningkatkan pemahaman orang tua mengenai berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan, sehingga orang tua dapat membuat pilihan yang tepat bagi keluarga," kata Wamen Nezar.

Dia menegaskan memastikan pengalaman menonton yang aman, positif, dan menyenangkan bagi anak-anak merupakan tanggung jawab bersama.

Berbagai inisiatif Netflix untuk mendukung sineas Indonesia berperan penting dalam memberdayakan komunitas kreatif lokal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan agar mampu menghasilkan konten anak dan keluarga berkelas dunia.

"Melalui kolaborasi, kita dapat membangun lingkungan digital yang tepercaya bagi generasi penerus Indonesia,” ujarnya.