Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Netflix Menyerah, Paramount Ambil Alih Warner Bros dengan Nilai Rp 1.700 Triliun

Senin, 02 Maret 2026 – 13:59 WIB
Netflix Menyerah, Paramount Ambil Alih Warner Bros dengan Nilai Rp 1.700 Triliun - JPNN.COM
Ilustrasi logo Warner Bros. Foto: shutterstock

jpnn.com - Langkah besar di industri hiburan global akhirnya datang dari Paramount Global. Raksasa media itu mengumumkan kesepakatan mengakuisisi Warner Bros. Discovery.

Akuisisi itu bernilai fantastis USD 111 miliar atau sekitar Rp 1.700 triliun.

Angka yang bukan hanya mencerminkan ambisi, tetapi juga pertaruhan besar di tengah lanskap bisnis media yang kian kompetitif.

Baca Juga:

Pengumuman dilakukan Jumat waktu setempat, hanya sehari setelah Netflix menyatakan mundur dari proses penawaran.

Bagi Netflix, harga yang berkembang dalam negosiasi sudah tak lagi menarik secara finansial. Bagi Paramount, justru di situlah peluang itu diambil.

Dalam kesepakatan tersebut, Paramount sepakat membayar USD 31 per saham WBD.

Baca Juga:

Ada pula skema “ticking fee” sebesar 0,25 dollar AS per kuartal bagi pemegang saham, yang mulai berlaku setelah 30 September 2026.

Artinya, jika proses persetujuan regulator berjalan lebih lama, nilai transaksi bisa ikut membengkak.

Langkah besar di industri hiburan global akhirnya datang dari Paramount Global. Raksasa media itu mengumumkan kesepakatan mengakuisisi Warner Bros. Discovery.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Netflix  Paramount Global  Warner Bros  paramount akuisisi warner bros 
BERITA NETFLIX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp