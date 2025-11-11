Close Banner Apps JPNN.com
Netizen Dukung Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Dinilai Layak

Selasa, 11 November 2025 – 14:41 WIB
Putri dan putra Presiden ke-2 RI Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo di Istana Negara, pada Senin (10/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyematan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto sempat menjadi kontroversi, karena banyak mendapatkan penolakan.

Namun, tak sedikit yang mendukung penghargaan itu, bahkan dari berbagai pihak, dari tokoh politik hingga tokoh Agama.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada sepuluh orang tokoh di Istana Negara, jakarta, Senin 10 November 2025. 

Penganugrahan terhadap ke sepuluh tokoh tersebut tertuang di dalam Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Salah satu yang mendapat gelar kehormatan pahlawan nasional adalah Mendiang Presiden RI ke – 2 HM Soeharto, meskipun banyak yang menolak penganugrahan tersebut.

Penetapan Suharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi tranding di media sosial seperti X (twitter).

Beberapa akun dalam cuitannya mengatakan Soeharto sangat layak menjadi Pahlawan nasional mengingat jasa jasanya saat menjadi Presiden. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh aku @partaisocmed yang dalam cuitannya yang mengaitkan antara Soeharto dengan Bung Karno

