Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Netzme Hadirkan QRIS Lintas Negara, UMKM Kini Bisa Jangkau Pasar Global

Rabu, 06 Mei 2026 – 00:26 WIB
Netzme Hadirkan QRIS Lintas Negara, UMKM Kini Bisa Jangkau Pasar Global - JPNN.COM
Netzme mengumumkan partisipasinya sebagai salah satu PJP first mover dalam implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) mengumumkan partisipasinya sebagai salah satu PJP first mover dalam implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok. 

Kehadiran integrasi itu memperluas fungsi QRIS dari standar pembayaran nasional menjadi jembatan pembayaran lintas negara bagi pengguna, wisatawan, pelaku usaha, dan UMKM.

CEO PT Netzme Kreasi Indonesia, Vicky G. Saputra mengatakan QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok bukan sekadar fitur pembayaran baru. 

Baca Juga:

Ini adalah infrastruktur yang membuat UMKM Indonesia lebih siap melayani konsumen global, terutama wisatawan dan pelaku perjalanan dari Tiongkok.

"Kami dapat menghadirkan manfaat di dua sisi antara lain pengguna Indonesia dapat bertransaksi lebih mudah di Tiongkok melalui Netzme Pay, sementara merchant Indonesia dapat menerima pembayaran dari wisatawan Tiongkok melalui Toko Netzme dan QRIS Soundbox Netzme,” ungkap Vicky.

Dia menambahkan partisipasi Netzme mendukung agenda Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC) dalam memperkuat konektivitas pembayaran yang efisien, inklusif, dan mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas. 

Baca Juga:

Bagi merchant dan UMKM, manfaat utamanya sederhana pelanggan dari Tiongkok dapat membayar secara digital di merchant QRIS yang telah terhubung.

Sementara itu, dana diterima merchant dalam rupiah sesuai mekanisme QRIS yang berlaku.

Netzme mengumumkan partisipasinya sebagai salah satu PJP first mover dalam implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   QRIS  Netzme  QRIS Antarnegara  UMKM 
BERITA QRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp