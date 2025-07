New Found Glory hingga Knuckle Puck Siap Tambah Kehebohan di Hammersonic 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah band pengisi acara festival musik keras, Hammersonic Festival 2026 'Decade of Dominion' terus diumumkan.

Setelah memastikan kehadiran My Chemical Romance, Ravel Entertainment selaku promotor kembali mengungkap musisi internasional yang siap beraksi di NICE (Nusantara International Convention Exhibition) PIK Jakarta pada 2 dan 3 Mei 2026.

Satu lagi nama besar yang resmi diumumkan dalam deretan pengisi acara Hammersonic 2026 yakni band pop-punk veteran asal Coral Springs, Florida, New Found Glory.

Baca Juga: Ravel Entertainment Akhirnya Umumkan Lokasi Hammersonic 2026

Adapun New Found Glory dipastikan tampil sebagai band pendukung di hari kedua, tepatnya pada 3 Mei 2026.

Dikenal sebagai pelopor gelombang pop-punk era 2000-an, New Found Glory telah menorehkan lebih dari dua dekade eksistensi di industri musik dengan ciri khas sound yang energik, melodius, dan lirik yang dekat dengan pengalaman hidup para pendengar.

Penampilan tahun depan akan menjadi penampilan perdana New Found Glory di Hammersonic Festival, sekaligus momentum nostalgia dan perayaan lintas generasi bagi para penggemar musik alternatif.

Baca Juga: Tiket Konser My Chemical Romance di Hammersonic 2026 Dijual Mulai Hari Ini

Sejak berdiri pada 1997, band yang digawangi oleh Jordan Pundik (vokal), Chad Gilbert (gitar), Cyrus Bolooki (drum), dan Ian Grushka (bass) ini telah merilis 10 album studio penuh, 3 album cover, sejumlah EP, live album, serta ratusan pertunjukan keliling dunia.

Album self-titled, New Found Glory (2000), langsung mengukuhkan eksistensinya lewat lagu seperti Hit or Miss, sebelum akhirnya melejit lewat Sticks and Stones (2002) yang memuat hits My Friends Over You dan Head-On Collision.