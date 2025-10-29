New Honda Genio Hadir dengan Pilihan Warna Baru, Cek Harganya di Sini

Rabu, 29 Oktober 2025 – 13:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bagi anak muda, motor bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga cara berekspresi. Itulah semangat yang dibawa PT. Astra Honda Motor (AHM) lewat New Honda Genio.

Skutik 110cc itu kini tampil lebih berani dengan kombinasi warna baru yang retro sekaligus fashionable.

Tersedia dua warna spesial di tipe CBS: Vibrant Tri-Tone (merah-putih-biru) dan Vibrant Black & White — lengkap dengan pelek putih yang terasa klasik dan tetap segar.

Bagi yang suka tampil elegan, varian Fabulous Matte Brown di tipe CBS-ISS siap jadi pusat perhatian.

Dua warna matte lain yang tak kalah menawan: Green dan Black.

“Warna baru ini kami hadirkan untuk anak muda masa kini yang ingin tampil stylish dengan motor yang lincah dan nyaman,” kata Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi, dalam keterangannya, Rabu (29/10).

Desain Compact, Jiwa Retro

Sekilas, desain New Honda Genio masih setia dengan bodi compact-nya yang dinamis — mudah dikendarai di jalanan kota yang padat.