New Hyundai Staria Makin Canggih dan Nyaman

Kamis, 18 Desember 2025 – 12:54 WIB

jpnn.com - Hyundai Motor Company kembali memoles salah satu MPV paling futuristisnya, Hyundai Staria.

Setelah hampir lima tahun meluncur di pasar, Staria akhirnya mendapat penyegaran besar di negara asalnya, Korea Selatan.

Bukan sekadar facelift ringan, Hyundai New Staria hadir dengan sentuhan teknologi, kenyamanan, dan efisiensi yang jauh lebih matang.

Dari luar, aura masa depan Staria kian terasa. Hyundai menyempurnakan tampilan eksterior dengan garis yang lebih bersih dan modern.

Lampu daytime running LED horizontal membentang di bagian depan, menciptakan kesan berteknologi tinggi sekaligus elegan.

Wajah depan kini terlihat lebih rapi, mempertegas identitas Staria sebagai MPV premium yang beda dari kebanyakan.

Masuk ke kabin, fokus Hyundai jelas: ruang yang efisien dan digital yang mudah dipahami.

Interior New Staria dibekali dua layar 12,3 inci yang mendominasi dasbor horizontal baru.