New Mitsubishi Pajero Sport Hadirkan Keseimbangan Antara Performa dan Efisiensi

Rabu, 27 Mei 2026 – 17:07 WIB
Mitsubishi New Pajero Sport di Indonesia. Foto: mmksi

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tren kenaikan harga bahan bakar diesel non-subsidi, New Mitsubishi Pajero Sport bukan hanya mengandalkan ketangguhan, tetapi juga efisiensi konsumsi bahan bakar yang makin relevan.

Momentum tersebut dimanfaatkan PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) lewat program penjualan khusus sepanjang Mei 2026.

Pada periode 18-31 Mei 2026, konsumen yang membeli Pajero Sport mendapat tambahan cashback Rp10 juta.

Bagi banyak pengguna SUV diesel, efisiensi kini menjadi pertimbangan penting.

Namun, Pajero Sport dinilai masih mampu menjaga keseimbangan antara performa dan konsumsi BBM berkat teknologi mesin yang terus disempurnakan.

New Pajero Sport dibekali mesin diesel 4N15 2.4L MIVEC Turbocharger yang dikenal efisien sekaligus bertenaga.

Mesin tersebut mengusung teknologi Variable Geometry Turbocharger (VGT) dan sistem injeksi common rail bertekanan tinggi.

Selain itu, material aluminium yang lebih ringan hingga transmisi otomatis 8-percepatan, membantunya menjaga putaran mesin tetap rendah.

TAGS   New Pajero Sport  Mitsubishi Pajero Sport  Harga Pajero Sport  fitur Pajero Sport 
