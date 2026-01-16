New Mitsubishi XForce Bersiap Mengaspal di Malaysia

Jumat, 16 Januari 2026 – 20:23 WIB

jpnn.com - Mitsubishi Motors dikabarkan tengah menyiapkan penyegaran untuk Xforce yang ditujukan untuk pasar Malaysia.

Sinyal tersebut menguat setelah Mitsubishi Motors Malaysia (MMM) merilis gambar dan video teaser terbaru.

Menariknya, teaser tidak menyoroti tampilan eksterior, melainkan fokus pada desain dasbor dan kabin.

Mitsubishi tampaknya ingin menegaskan karakter Xforce sebagai SUV yang menawarkan ruang luas, kesan elegan, serta perancangan matang demi menunjang kepraktisan dan kenyamanan harian.

Salah satu detail yang langsung mencuri perhatian ialah kehadiran speaker pintu Yamaha Coaxial 2-Way.

Artinya, Xforce akan dibekali sistem Premium Dynamic Sound Yamaha, seperti yang sudah diterapkan di beberapa pasar ASEAN lainnya.

Sistem audio bermerek dari produsen ternama ini terbilang jarang dijumpai di segmen SUV merek mainstream.

Nuansa premium juga diperkuat lewat dasbor yang dilapisi kain bertekstur kasar dengan dominasi warna abu-abu.