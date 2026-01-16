Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

New Mitsubishi XForce Bersiap Mengaspal di Malaysia

Jumat, 16 Januari 2026 – 20:23 WIB
New Mitsubishi XForce Bersiap Mengaspal di Malaysia - JPNN.COM
Teaser kokpit New Mitsubishi Xforce. Foto: mitsubishi

jpnn.com - Mitsubishi Motors dikabarkan tengah menyiapkan penyegaran untuk Xforce yang ditujukan untuk pasar Malaysia.

Sinyal tersebut menguat setelah Mitsubishi Motors Malaysia (MMM) merilis gambar dan video teaser terbaru.

Menariknya, teaser tidak menyoroti tampilan eksterior, melainkan fokus pada desain dasbor dan kabin.

Baca Juga:

Mitsubishi tampaknya ingin menegaskan karakter Xforce sebagai SUV yang menawarkan ruang luas, kesan elegan, serta perancangan matang demi menunjang kepraktisan dan kenyamanan harian.

Salah satu detail yang langsung mencuri perhatian ialah kehadiran speaker pintu Yamaha Coaxial 2-Way.

Artinya, Xforce akan dibekali sistem Premium Dynamic Sound Yamaha, seperti yang sudah diterapkan di beberapa pasar ASEAN lainnya.

Baca Juga:

Sistem audio bermerek dari produsen ternama ini terbilang jarang dijumpai di segmen SUV merek mainstream.

Nuansa premium juga diperkuat lewat dasbor yang dilapisi kain bertekstur kasar dengan dominasi warna abu-abu.

Mitsubishi Motors dikabarkan tengah menyiapkan penyegaran untuk Xforce yang ditujukan untuk pasar Malaysia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mitsubishi XForce  New Mitsubishi Xforce  Mitsubishi  Harga Xforce 
BERITA MITSUBISHI XFORCE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp