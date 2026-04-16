New Suzuki V-Strom 160: Mudah Dikendalikan dan Tidak Intimidatif

Kamis, 16 April 2026 – 14:48 WIB

jpnn.com - Langkah Suzuki Motor Corporation memperluas lini motor petualangnya kian serius, lewat kehadiran Suzuki V-Strom 160 di Filipina.

Motor langsung mencuri perhatian karena membawa DNA keluarga V-Strom dalam kemasan lebih ringkas.

Targetnya untuk pengguna pemula dan kebutuhan berkendara harian.

Secara visual, V-Strom 160 tetap setia pada identitas motor adventure.

Wajah depan dibuat tegas dengan lampu LED berposisi tinggi, dipadukan spatbor model gantung yang lekat dengan karakter off-road.

Kesan tangguh itu tidak sekadar gaya, tetapi juga menunjang fungsi saat melibas jalanan yang tidak selalu mulus.

Sebuah kondisi yang akrab di banyak wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Proporsi bodinya terlihat padat dengan tangki besar dan panel samping yang menyatu dengan jok.