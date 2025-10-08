Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

New Toyota Camry 2.5 V Terasa Mahal Untuk Sesuatu yang Familiar

Rabu, 08 Oktober 2025 – 16:55 WIB
New Toyota Camry 2.5 V Terasa Mahal Untuk Sesuatu yang Familiar
PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan Camry 2.5 V AT terbaru pada Selasa (7/10). Foto: Toyota

jpnn.com, JAKARTA - PT. Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkan Camry 2.5 V AT terbaru, sedan premium yang diklaim tampil lebih modern dan berkelas.

Marketing Director PT. Toyota Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide, menjelaskan bahwa pembaruan tidak hanya bersifat kosmetik, melainkan bertujuan memperkuat nilai dan posisi Camry di segmen sedan premium.

“Kami berusaha mempertahankan posisi Toyota Camry sebagai market leader di segmen Premium Sedan dengan menghadirkan berbagai pilihan, termasuk model gasoline bagi pelanggan,” ujar Oide dalam keterangannya, Rabu (8/10)

Namun, di balik desain elegan dan sederet fitur yang terdengar canggih, ada sejumlah catatan yang membuat Camry kali ini terasa kurang menggigit di segmennya.

Harga Makin Tinggi, Mesin Masih Lama

Harga Camry 2.5 V AT kini tembus Rp 853,3 juta untuk warna standar dan Rp 856,4 juta untuk warna premium.

Sebagai perbandingan, model sebelumnya dijual sekitar Rp 820,3 juta, artinya ada kenaikan lebih dari Rp 30 juta hanya untuk penyegaran eksterior dan fitur minor.

Selain itu, mesin yang dipakai masih sama A25A-FKS 2.5 liter naturally aspirated, yang sudah digunakan sejak generasi sebelumnya.

Bagi pencinta teknologi dan inovasi, New Toyota Camry 2.5 V kali ini mungkin terasa mahal untuk sesuatu yang terlalu familiar.

