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JPNN.com - Otomotif - Mobil

New Xforce Hybrid Bintang Utama Mitsubishi di GIIAS 2026, Harga Spesial Berlaku

Rabu, 29 Juli 2026 – 18:12 WIB
New Xforce Hybrid Bintang Utama Mitsubishi di GIIAS 2026, Harga Spesial Berlaku - JPNN.COM
Penampilan New Mitsubishi Xforce HEV di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menjadikan New Xforce Hybrid sebagai bintang utama di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Bersamaan dengan peluncurannya, Mitsubishi juga masih menawarkan harga spesial bagi konsumen selama pameran berlangsung.

New Xforce HEV masih ditawarkan dengan harga spesial Rp 445 juta.

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Selain menjadi model hybrid pertama yang dipasarkan di tanah air, SUV ini juga diproduksi secara lokal oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI).

Indonesia pun dipercaya sebagai basis produksi New Xforce HEV untuk pasar ASEAN.

Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita, mengatakan Mitsubishi terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

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"Tahun ini kami memasuki fase baru dengan lini produk yang makin lengkap, pilihan teknologi lebih luas, serta fokus yang makin kuat pada pengalaman pelanggan," ujar Kurita di Tangerang, Rabu (29/7).

Mengusung tema Life's Adventure: Elevating Every Experience, Mitsubishi tidak hanya memamerkan kendaraan, tetapi juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif bagi pengunjung GIIAS 2026.

Mitsubishi menjadikan New Xforce Hybrid sebagai bintang utama di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026

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TAGS   Mitsubishi  XForce hybrid  New Xforce HEV  harga New Xforce Hybrid  GIIAS 2026  otomotif 
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