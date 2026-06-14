New York Knicks Juara NBA 2026

Minggu, 14 Juni 2026 – 14:34 WIB

jpnn.com - SAN ANTONIO - New York Knicks meraih gelar juara NBA 2026.

Itulah gelar pertama Knicks dalam 53 tahun.

Pada final NBA 2026, Knicks yang menyandang status juara Timur, menang 4-1 dari si jawara Barat, San Antonio Spurs.

Pada gim ke-5 yang digelar di kandang Spurs, Minggu (14/6) siang WIB, Knicks menang 94-90.

Bintang Knicks Jalen Brunson tampil gemilang dengan menggelontorkan 45 poin, termasuk mengemas 13 angka beruntun di kuarter keempat untuk memastikan kemenangan dramatis tim tamu.

?"Saya tidak bisa berkata-kata. Ini adalah segalanya yang pernah saya impikan," kata Jalen Brunson saat merayakan kemenangan di atas lapangan, dikutip dari laman resmi NBA.

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?Keberhasilan Brunson mencetak 45 poin juga sekaligus memecahkan rekor poin terbanyak pemain Knicks di laga final yang sebelumnya dipegang oleh legenda Willis Reed dengan 38 poin pada 1970.

Selain Brunson, duo penggawa Knicks lainnya, yakni Mikal Bridges dan Josh Hart turut berkontribusi dalam kemenangan ini dengan gabungan sumbangan 27 poin.