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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Next Step Hadirkan Peluang Baru Bagi UMKM & Pelajar Indonesia Menembus Pasar Tiongkok

Rabu, 08 Juli 2026 – 16:05 WIB
Next Step Hadirkan Peluang Baru Bagi UMKM & Pelajar Indonesia Menembus Pasar Tiongkok - JPNN.COM
Next Step menghadirkan peluang baru bagi UMKM dan pelajar Indonesia untuk menembus pasar Tiongkok. Foto: dokumentasi TF

jpnn.com - JAKARTA - Bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di Indonesia, menembus pasar internasional kerap terasa seperti mimpi yang sulit dijangkau.

Bukan karena produk lokal tidak mampu bersaing, melainkan karena jalan menuju pasar global sering kali dipenuhi tantangan.

Mulai dari rumitnya birokrasi, kendala bahasa, keterbatasan jaringan, hingga minimnya pemahaman terhadap peta persaingan global, menjadi hambatan yang membuat banyak pelaku usaha memilih bertahan di pasar domestik.

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Di tengah tantangan tersebut, alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Assed Lussak, mencoba membuka jalan baru.

Melalui perusahaan konsultan Next Step, ia ingin membantu pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM dan bisnis skala menengah, agar lebih berani masuk ke pasar internasional, terutama Tiongkok.

"Pasar Tiongkok menyimpan peluang besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia," kata Assed dalam keterangannya, Rabu (8/7).

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Dia menyebutkan, selama ini, Tiongkok lebih sering dipandang sebagai negara asal produk impor yang membanjiri pasar nasional.

Padahal, menurutnya, Indonesia juga memiliki banyak produk potensial yang dapat diperkenalkan ke pasar Negeri Tirai Bambu.

Next Step membantu pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM dan bisnis skala menengah, agar lebih berani masuk ke pasar internasional, terutama Tiongkok.

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TAGS   UMKM  Next Step  UGM  Tiongkok 
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