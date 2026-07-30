Neymar Mantap Akan Pensiun dari Timnas Brasil

jpnn.com, JAKARTA - Piala Dunia 2026 menjadi panggung bagi Neymar.

Pemain klub Santos itu mengonfirmasi tidak akan kembali membela tim nasional.

Penyerang berusia 34 tahun menegaskan untuk menutup karier internasional setelah 16 tahun memperkuat Selecao.

"Kurasa masa-masa indah bersama tim nasional Brasil sudah selesai. Saya sudah mengukir sejarah di sana dan saya sangat bahagia dengan hal itu," kata Neymar kepada Esporte Record, dikutip UOL Esporte pada Rabu (29/7).

Keputusan tersebut membuat Neymar mengakhiri perjalanan panjang bersama Brasil yang dimulai sejak debut pada 2010.

Selama membela Selecao, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mencatatkan 130 penampilan dengan torehan 80 gol dan 59 assist di semua kompetisi.

Laga terakhir Neymar bersama Brasil terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat Selecao kalah 1-2 dari Norwegia.

Dalam pertandingan itu, Neymar mencetak satu-satunya gol Brasil walau bermain selama 23 menit.