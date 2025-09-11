Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

NFA & BPS Perkuat Kerja Sama sebagai Rujukan Kebijakan

Kamis, 11 September 2025 – 15:13 WIB
NFA & BPS Perkuat Kerja Sama sebagai Rujukan Kebijakan - JPNN.COM
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas pangan dan memastikan ketersediaan pasokan pangan. Foto: dok NFA

jpnn.com, JAKARTA - Keterbukaan informasi dan kolaborasi yang erat menjadi kunci utama dalam upaya perumusan kebijakan pangan nasional yang tepat sasaran. 

Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas pangan dan memastikan ketersediaan pasokan pangan.

Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan data yang digunakan sebagai rujukan adalah data yang akurat, valid, dan relevan dengan kondisi di lapangan.

Baca Juga:

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan NFA adalah lembaga yang menjunjung tinggi data sebagai panduan utama dalam perumusan kebijakan pangan nasional.

Baginya, BPS yang merupakan lembaga statistik pemerintah, menjadikannya sebagai rujukan rujukan utama yang sah dan terpercaya. 

"Kami memandang data BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk mengambil keputusan strategis, termasuk dalam hal neraca pangan nasional," ujar Arief. 

Baca Juga:

Dia menambahkan NFA dan BPS memiliki pandangan yang sama terkait data untuk saling melengkapi dan tidak bertentangan.

NFA memiliki tugas untuk memastikan bahwa data yang menjadi acuan telah relevan dengan kondisi riil di lapangan. 

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas pangan dan memastikan ketersediaan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPS  NFA   data  Survei 
BERITA BPS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp