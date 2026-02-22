Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Ngabuburit Paling Hype di Batavia PIK Phase 2 dengan Robot, Rolling Car, & Boat Ride

Minggu, 22 Februari 2026 – 10:53 WIB
Ngabuburit Paling Hype di Batavia PIK Phase 2 dengan Robot, Rolling Car, & Boat Ride - JPNN.COM
Ngabuburit di Batavia PIK Phase 2. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARAT - Ngabuburit biasanya identik dengan takjil ataupun foto-foto senja. Namun, di Batavia PIK Phase 2 lebih dari sekadar kuliner dan foto karena ada cerita yang berbeda.

Di destinasi wisata kuliner dan gaya hidup yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu, momen menunggu azan Magrib penanda buka puasa bisa dilakukan sambil naik robot futuristik, jungkir balik di Rolling Car 360 derajat, atau santai menyusuri perairan dengan boat.

Pada Ramadan tahun ini, Express Rental di PIK2 menjelma jadi magnet baru ngabuburit yang bukan sekadar wahana permainan, melainkan juga pengalaman visual yang interaktif dan jelas Instagrammable.

Baca Juga:

Robot Futuristik: Spotlight Sore Hari

Robot berukuran besar dengan desain menyerupai karakter mecha langsung mencuri perhatian. Lampu LED berpendar mengikuti gerakan, sementara pengunjung duduk di kokpit dengan joystick di tangan.

Artis Fuji Utami Putri mengaku langsung tertarik saat melihat robot itu berjalan mengelilingi area.

"Ini, tuh, eye-catching banget. Pas naik rasanya beda, kayak lagi ada di event besar. Seru dan unik,” ujar Fuji.

Baca Juga:

Tak lama berselang, Erika Carlina ikut mencoba. Ia menyebut sensasinya surprisingly smooth.

"Awalnya aku kira bakal kaku atau berat, ternyata nyaman banget. Ini bukan cuma mainan, tapi experience,” kata Erika.

Express Rental di PIK2 menjelma jadi magnet baru ngabuburit yang bukan sekadar wahana permainan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Batavia PIK  PIK  Ngabuburit  Ramadan 
BERITA BATAVIA PIK LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp