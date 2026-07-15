Ngaku Debt Collector, 3 Pelaku Begal Rampas Motor dan HP Pria di BKR Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria bernama Azmy menjadi korban kejahatan jalanan di Jalan BKR, Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Selasa (15/7/2026) malam.

Dalam kejadian ini, korban kehilangan sepeda motor dan handphone yang diambil oleh pelaku.

Kejadian ini berawal saat korban yang tengah melintas di jalan tersebut tiba-tiba dipepet oleh para pelaku. Tak hanya dipepet, korban juga diintimidasi.

Hal tersebut membuat korban jatuh di tengah jalan BKR. Sementara pelaku terus melakukan pengancaman kepada korban hingga akhirnya berhasil membawa kabur motor dan handphonenya.

"Saya panik dan terjatuh ke tengah jalan BKR dan hampir ditabrak pengendara lain yang sedang rush hour. Saya tidak menyimpulkan mereka melukai saya, tapi dari sini saya berusaha defensif dengan badan saya. Lalu setelah saya jatuh, mereka kabur dan membawa aset saya," kata Azmy dikutip dari Instagram pribadinya @kg.azmy, Rabu (15/7).

Dia menyebut sebelumnya pelaku kerap menagih tunggakan yang belum terbayarkan. Namun setelah korban menunjukan bukti pembayaran, pelaku tetap melancarkan aksinya.

"Para pelaku terus-terusan menyudutkan saya kalau saya punya tunggakan dua bulan yang padahal saya pegang bukti pembayarannya. Namun mereka tidak menggubrisnya. Di sini saya sudah 100 persen yakin kalau ini tindak kejahatan," tuturnya.

Setelah kejadian, korban yang mengalami trauma lantas melaporkannya ke Polsek Regol.