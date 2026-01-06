Ngeri, Dua Kelompok Pemuda Saling Serang di Depan PS Mall Palembang, Satu Orang Luka-Luka

Selasa, 06 Januari 2026 – 19:30 WIB

jpnn.com - Dua kelompok pemuda di Palembang saling serang menggunakan senjata tajam jenis parang di depan PS Mall, Selasa (6/1/2026) sekitar pukul 14.11 WIB.

Purwanto (65), saksi mata mengungkap bahwa akibat dari aksi tersebut satu orang korban mengalami luka-luka.

"Ada dua orang rombongan tadi saling serang. Awalnya mereka saling serang depan Hotel Aryaduta. Lalu lari ke depan PS Mall Palembang. Satu orang mengalami luka," ungkap Purwanto saat ditemui di lokasi kejadian.

Kapolsek Ilir Barat (IB) I Palembang Kompol Rian Suhendi membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Benar, dua orang kelompok pemuda saling serang," ungkap Rian.

Namun, Rian belum mengetahui dua kelompok tersebut berasal dari mana.

"Tadi, saat kami datang ke TKP, antar-kelompok ini sudah bubar," ujar Rian.

Kata Rian, pihaknya menerima barang bukti 2 bilah parang dari Satpam PS Mall Palembang.