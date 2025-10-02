Ngopi Kamtibmas di Muara Angke, Polisi Diminta Sikat Narkoba dan Curanmor

jpnn.com, JAKARTA - Warga Muara Angke, Jakarta Utara, mengeluhkan sejumlah masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam kegiatan "Ngopi Kamtibmas" yang digelar Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (1/10).

Keluhan itu meliputi maraknya pencurian kendaraan bermotor, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, hingga keresahan atas tawuran dan kelompok remaja bersenjata tajam.

Ketua RW 01 Muara Angke, Abdul Karim, secara khusus meminta bantuan penanganan masalah narkoba. “Kebanyakan pengguna narkoba adalah korban dari lingkungan. Mereka tidak mampu. Kami mohon bantuan untuk sosialisasi dan rehabilitasi,” ungkap Abdul Karim dalam dialog yang digelar di Pos Siskamling setempat.

Menanggapi hal itu, Direktur Binmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Harri Muharram, menekankan pentingnya peran serta orang tua. “Kita harus bersama melindungi anak-anak dari pengaruh anarko yang kerap merekrut mereka dalam unjuk rasa maupun aktivitas negatif lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Resnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Dr. Dedy Anung, mengungkapkan fakta terkait peredaran narkoba. “Di satu titik di Jakarta saja pernah diamankan 470 kg sabu, dan 100 kg di antaranya sudah laku,” katanya.

Ia mendorong warga melaporkan setiap indikasi narkoba melalui call center yang tersedia 24 jam.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah, menyampaikan sejumlah langkah konkret. “Kami siap membantu, tetapi warga juga harus berperan aktif. Mari kita aktifkan kembali kegiatan olahraga, keagamaan, atau lomba untuk anak-anak, agar mereka terhindar dari pergaulan negatif,” ujar Martuasah.

Ia juga berjanji mempelajari pemasangan CCTV di lokasi rawan dan mendorong pembuatan grup WhatsApp untuk koordinasi warga.