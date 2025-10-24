NHM Ajak Mahasiswa Unkhair Eksplorasi Geologi Gunung Gamalama

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menggelar Field Trip dan Ekskursi Pengenalan Geologi Dasar bersama mahasiswa semester VII Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Khairun (UNKHAIR).

Hal itu dilakukan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang geosains dan sejalan dengan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperkuat kolaborasi antara dunia industri dan akademisi.

Kegiatan yang berlangsung pada 11–12 Oktober 2025 itu berlokasi di kaki dan kawah Gunung Gamalama.

Mereka fokus pada pembelajaran vulkanologi dan geologi dasar secara langsung di lapangan.

Tim NHM yang dipimpin oleh Denny Lesmana, GM Geology Resources & Support, menjadi penggagas kegiatan kuliah lapangan

ini.

Denny menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang geologi secara umum melalui observasi langsung di lapangan.

Turut hadir pula Rendy Nurdianto, Exploration Manager/District Geologist, dan Anas Abdul Latif, Deputy Manager Technical Service, yang turut membagikan wawasan dan pengalaman profesional kepada para mahasiswa.

Denny mengungkapkan berbagai aspek geologi, mulai dari kondisi batuan dan magma, produk letusan seperti aliran piroklastik dan lava, fenomena fumarola dan mata air panas, hingga proses terbentuknya gunung api serta manfaat dan potensi bahayanya bagi lingkungan sekitar.