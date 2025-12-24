Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

NHM Dorong Harmoni Sosial Lewat Peresmian Gereja Pusat GMIH di Tobelo

Rabu, 24 Desember 2025 – 14:59 WIB
Peresmian dan pentahbisan Gereja Pusat Imanuel Gamsungi Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) di Tobelo. Foto: Dokumentasi NHM

jpnn.com, TOBELO - Komitmen dunia usaha dalam mendukung penguatan toleransi, moderasi beragama, dan pembangunan sosial inklusif kembali ditunjukkan melalui peresmian dan pentahbisan Gereja Pusat Imanuel Gamsungi Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) di Tobelo.

Pembangunan gereja ini terwujud berkat dukungan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) sebagai bagian dari kepedulian perusahaan terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat di Maluku Utara.

Prosesi peresmian dihadiri perwakilan NHM, yakni Direktur Operasional/Kepala Teknik Tambang NHM Rara Dodo Lawolo yang mewakili Presiden Direktur Haji Robert Nitiyudo Wachjo.

Turut hadir Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Ketua DPRD Halmahera Utara Christina Lesnussa, jajaran Forkopimda, pimpinan dan pendeta se-GMIH, serta tokoh pemuda, tokoh agama, dan unsur pemerintah daerah.

Kehadiran lintas elemen ini mencerminkan dukungan kolektif terhadap penguatan kehidupan spiritual dan harmoni sosial di daerah.

Puncak acara ditandai dengan ibadah bersama dalam suasana penuh syukur dan sukacita.

Peresmian ini menjadi tonggak penting bagi jemaat GMIH, terlebih karena dilaksanakan menjelang perayaan Natal, sehingga umat Kristiani di Tobelo dan sekitarnya dapat menjalankan rangkaian ibadah Natal dengan lebih khidmat di rumah ibadah yang baru dan representatif.

Ketua Panitia Pembangunan sekaligus Peresmian dan Pentahbisan Gedung Gereja, Nyoter Koenoe menyampaikan pembangunan gereja merupakan hasil sinergi berbagai pihak, mulai dari jemaat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha.

Berkat dukungan NHM, Gereja Pusat Imanuel Gamsungi Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) di Tobelo akhirnya diresmikan menjelang perayaan Natal

