NHM Dukung Target Nasional Akses Air Minum Aman lewat Revitalisasi Sarana Air Bersih di Tabobo

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan layanan masyarakat melalui program NHM Peduli dengan merevitalisasi sarana air bersih di Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

Dukungan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat akses air bersih bagi warga lingkar tambang, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memenuhi layanan dasar dan percepatan akses air minum aman, agar dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan.

Selama lebih dari satu tahun terakhir, warga Desa Tabobo menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih akibat kerusakan mesin pompa air utama. Untuk kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK), warga terpaksa memanfaatkan air sungai yang melintasi desa, sementara untuk kebutuhan memasak dan minum mereka harus membeli air isi ulang dari depot, yang tentu menambah beban ekonomi rumah tangga.

Di bawah kordinasi pemerintah Desa Tabobo dan Tim NHM Peduli melaksanakan pergantian mesin pompa air dan perbaikan instalasi pipa dari sumber air menuju bak penampung.

Sejak pertengahan November 2025 proyek telah selesai dikerjakan, sehingga aliran air kembali mengalir lancar ke permukiman warga.

Rosmina Dowongi, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan rasa syukurnya dengan manfaat yang dirasakan saat ini, “Kami sudah tidak perlu lagi ke sungai untuk mandi dan mencuci pakaian, terima kasih NHM atas bantuan yang telah diberikan, semoga NHM juga cepat pulih dan beroperasi normal kembali,” Ucap dengan penuh harap.

Tim NHM Peduli menyerahkan Berita Acara Penerimaan (BAP) bantuan kepada pemerintah Desa Tabobo pada Kamis (20/11). Kepala Desa Tabobo, Fajri Kalbi, menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan NHM.

“Dukungan NHM sangat berarti sebab telah membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama setelah lebih dari setahun kami mengalami kesulitan akibat kerusakan pompa air. Kami juga menghargai kerja keras Tim NHM Peduli yang terus mencari solusi teknis hingga pompa kembali berfungsi normal,” ungkap Fajri.