NHM Peduli Perkuat Infrastruktur Air Bersih di Desa Tiowor, Kao Teluk

jpnn.com, JAKARTA - Akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan sehari-hari bagi sebagian warga di pelosok Halmahera Utara.

Menjawab kebutuhan tersebut, NHM Peduli, program sosial dari PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), kembali hadir melalui pembangunan fasilitas air bersih di Dusun Kobok, Desa Tiowor, Kecamatan Kao Teluk.

Program itu mengusahakan agar masyarakat dapat memperoleh air bersih dengan lebih mudah dan layak.

Peresmian dan serah terima fasilitas berlangsung pada Rabu, 29 April 2026, dan diterima langsung oleh Kepala Desa Tiowor, Iskandar Hi. Karim.

Fasilitas ini dibangun selama satu bulan penuh, dari akhir Maret hingga akhir April 2026, melalui mekanisme swakelola yang melibatkan NHM, Pemerintah Desa, dan partisipasi aktif warga setempat.

Sebelum program ini hadir, sebagian besar warga Dusun Kobok masih bergantung pada fasilitas air bersih yang jangkauannya terbatas.

Mereka yang tinggal jauh dari sumber air terpaksa mengambil air dari rumah tetangga yang lebih dekat, atau membeli air dari depot isi ulang untuk kebutuhan minum sehari-hari. Kondisi ini mendorong NHM Peduli untuk mengembangkan dan memperluas infrastruktur yang sudah ada.

Melalui program ini, NHM Peduli menyediakan dua unit tangki penampung air berkapasitas besar serta membangun jaringan instalasi pipa yang menjangkau 21 titik rumah warga dan satu masjid. Kini, setiap rumah telah dilengkapi dengan kran air yang terpasang langsung di depan pintu, menghadirkan kemudahan akses yang sebelumnya tidak dimiliki warga.