jpnn.com, JAKARTA - NHM Perkuat Ekonomi Lokal Lewat Dukungan Usaha Bebek Petelur

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui tim NHM Peduli terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang, salah satunya melalui dukungan terhadap pengembangan peternakan telur bebek oleh Kelompok Posi Posi Dua di Kecamatan Kao.

Dukungan diberikan dalam bentuk bibit bebek petelur, pakan, obat-obatan, vitamin, serta fasilitas penunjang lainnya sejak September hingga November 2025.

Di wilayah lingkar tambang, jumlah pelaku usaha bebek petelur masih terbatas sehingga sebagian kebutuhan telur bebek masyarakat harus dipasok dari luar daerah.

Kondisi ini membuka peluang besar bagi kelompok usaha lokal untuk tumbuh dan memenuhi permintaan pasar, baik untuk lingkar tambang maupun Kabupaten Halmahera Utara secara lebih luas.

Melihat potensi tersebut, Kelompok Posi Posi Dua yang dipimpin Amir Wawa mulai mengembangkan usaha bebek petelur dan mendapatkan dukungan penuh dari NHM Peduli untuk penyediaan bibit bebek, pakan ternak, perangkat makan-minum, mesin penetas telur, hingga obat-obatan dan vitamin.

Bantuan ini diberikan bertahap sejak September 2025 untuk memastikan perkembangan usaha yang optimal.

Selain dukungan peralatan dan pakan utama, NHM Peduli bekerja sama dengan Departemen Flight and Camp serta Departemen Lingkungan NHM untuk memanfaatkan sisa makanan dari messhall Gosowong sebagai pakan tambahan, sehingga mendukung praktik peternakan yang lebih efisien dan berkelanjutan.