NHTSA Bongkar Masalah di Mobil Honda, 3 Model Disorot, Total 708 Ribu Unit

Sabtu, 01 November 2025 – 09:11 WIB
NHTSA Bongkar Masalah di Mobil Honda, 3 Model Disorot, Total 708 Ribu Unit - JPNN.COM
Honda CR-V Hybrid. Foto: Honda

jpnn.com - Honda kembali jadi sorotan otoritas keselamatan Amerika Serikat - National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Ada tiga penyelidikan sekaligus dibuka oleh NHTSA, melibatkan lebih dari 700 ribu kendaraan buatan raksasa otomotif Jepang itu.

Langkah tersebut diambil setelah sejumlah keluhan serius muncul—mulai dari airbag yang mengembang tanpa sebab, sistem sabuk pengaman yang bikin bingung, hingga mesin hybrid yang tiba-tiba kehilangan tenaga di jalan tol.

Baca Juga:

1. Airbag Odyssey Meledak Sendiri di Jalan

Kasus paling mencengangkan datang dari Honda Odyssey 2018–2022. NHTSA menerima 18 laporan tentang airbag samping yang tiba-tiba mengembang saat mobil melintasi jalan bergelombang.

Benturan kecil seharusnya tak memicu sistem airbag, tapi dalam kasus ini, justru sebaliknya. Setidaknya dua orang dilaporkan luka akibat insiden tersebut.

Baca Juga:

Kini, NHTSA tengah melakukan evaluasi awal untuk memastikan seberapa luas masalahnya dan apakah perlu dilakukan recall.

2. Sistem Sabuk Pengaman Honda Pilot Bikin Bingung

