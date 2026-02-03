Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Dikabarkan Cerai, Manajer: Itu Hoaks

Selasa, 03 Februari 2026 – 21:01 WIB
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Foto: Instagram/ardibakrie

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie diterpa isu kurang sedap.

Pasalnya, pasangan suami istri itu digosipkan tengah dalam proses perceraian.

Isu perceraian Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie ramai berembus di media sosial.

Terkait kabar tersebut, manajer Nia Ramadhani, Theresa Wienathan dengan tegas membantahnya.

"Intinya hoaks," kata Theresa Wienathan saat dikonfirmasi, Selasa (3/2).

Menurutnya, kondisi rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie saat ini baik-baik saja.

Theresa Wienathan kembali membantah soal gosip miring yang menerpa pasangan selebritas tersebut.

Dia menyebut kabar yang beredar di media sosial merupakan hoaks atau bohong.

