Niat Cari Harta Karun, 2 Warga Tewas Tertimbun Tanah Galian

jpnn.com, BANDUNG - Dua orang tewas akibat tertimbun tanah galian yang ada di bangunan bekas gilingan padi yang ada di Jalan Sindang Barang, Antapani, Kota Bandung.

Nyawa kedua korban melayang saat mencari harta karun di sekitar bangunan tersebut.

Kapolsek Antapani Kompol Yusuf Tojiri mengonfirmasi adanya kejadian tersebut.

Korban diketahui bernama M Nijar (26 tahun), warga Antapani, dan Rika Yuliana (39 tahun), teman Nijar yang bermukim di Batununggal, Kota Bandung.

Dia memaparkan kronologi kejadian ini berawal dari keduanya yang sebulan lalu melakukan ritual untuk mendapatkan harta karun dengan dibimbing seorang wanita berinisial F.

Dengan bimbingan F, keduanya diminta untuk menggali beberapa titik yang ada di dekat lokasi penggilingan padi.

Kemudian, pada Rabu (4/2/2026) malam, sekitar pukul 19.00 WIB, keduanya mengecek salah satu titik yang akan digali. Namun nahas, keduanya justru terpeleset dan tertimbun longsoran tanah galian tersebut.

"Kata si F bahwa di sekitar lokasi tersebut ada harta karun satu peti. Saat masuk ke dalam (galian) dua korban terpeleset dan tertimpa tanah," kata Yusuf saat dihubungi, Kamis (5/2).