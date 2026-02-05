Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Niat Cari Harta Karun, 2 Warga Tewas Tertimbun Tanah Galian

Kamis, 05 Februari 2026 – 17:47 WIB
Niat Cari Harta Karun, 2 Warga Tewas Tertimbun Tanah Galian
Petugas mengevakuasi dua warga yang tertimbun galian saat mencari harta karun di bangunan bekas gilingan padi yang ada di Jalan Sindang Barang, Antapani, Kota Bandung, Rabu (4/2/2026) malam. Foto: Dok. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kota Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Dua orang tewas akibat tertimbun tanah galian yang ada di bangunan bekas gilingan padi yang ada di Jalan Sindang Barang, Antapani, Kota Bandung.

Nyawa kedua korban melayang saat mencari harta karun di sekitar bangunan tersebut.

Kapolsek Antapani Kompol Yusuf Tojiri mengonfirmasi adanya kejadian tersebut.

Korban diketahui bernama M Nijar (26 tahun), warga Antapani, dan Rika Yuliana (39 tahun), teman Nijar yang bermukim di Batununggal, Kota Bandung.

Dia memaparkan kronologi kejadian ini berawal dari keduanya yang sebulan lalu melakukan ritual untuk mendapatkan harta karun dengan dibimbing seorang wanita berinisial F.

Dengan bimbingan F, keduanya diminta untuk menggali beberapa titik yang ada di dekat lokasi penggilingan padi.

Kemudian, pada Rabu (4/2/2026) malam, sekitar pukul 19.00 WIB, keduanya mengecek salah satu titik yang akan digali. Namun nahas, keduanya justru terpeleset dan tertimbun longsoran tanah galian tersebut.

"Kata si F bahwa di sekitar lokasi tersebut ada harta karun satu peti. Saat masuk ke dalam (galian) dua korban terpeleset dan tertimpa tanah," kata Yusuf saat dihubungi, Kamis (5/2).

Dua orang tewas tertimbun longsor tanah galian di bekas gilingan padi Antapani, Bandung, saat diduga mencari harta karun lewat ritual.

