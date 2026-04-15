JPNN.com - Daerah

Niat Menolong, 6 Orang Hanyut di Sungai Cibanjaran

Rabu, 15 April 2026 – 21:31 WIB
Ilustrasi orang hanyut. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.COM

jpnn.com, BANDUNG - Enam orang dilaporkan hanyut di Sungai Cibanjaran, Kampung Sasak Dua, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Rabu (15/4/2026).

Kapolsek Banjaran, AKBP Sudi Hartono mengatakan, peristiwa terjadi pada pukul 15.42 WIB, dengan kronologi diawali dari satu orang yang hanyut, dan dibantu oleh beberapa orang.

"Ada informasi bahwa ada seseorang yang hanyut, kemudian menurut saksi, orang tua yang menolong dan beberapa tetangga juga menolong (ikut) hanyut," kata Sudi saat dikonfirmasi.

Dari enam orang yang hanyut, nama masih hilang atas nama Agus Sutisna (52 tahun) dan Ginasa Lintang Sari (18 tahun) dinyatakan meninggal dunia, sementara empat lainnya selamat.

"Di depan SMA 1 Banjaran itu, satpam atas nama saudara Agus itu sempat menolong dan sempat ke pinggir. Namun, kemungkinan dikarenakan arus cukup deras, sehingga hanyut kembali," jelasnya.

Menurutnya, korban tewas atas nama Gina ditemukan tewas di Bojongsering, Ciparay, setelah terbawa arus sejauh dua kilometer dari lokasi awal hanyut.

"Saudari Gina sudah ditemukan meninggal dunia di lokasi Bojongsering, Ciparay, terbawa arus sekitar satu atau dua kilometer" tuturnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

