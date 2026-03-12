Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Niat Merayakan Momen Istimewa, Pep Guardiola Justru Dipermalukan Real Madrid

Kamis, 12 Maret 2026 – 09:07 WIB
Niat Merayakan Momen Istimewa, Pep Guardiola Justru Dipermalukan Real Madrid - JPNN.COM
Federico Valverde menjadi bintang kemenangan Real Madrid saat menjamu Manchester City pada leg pertama 16 besar Liga Champions. Foto: X/realmadrid.

jpnn.com - Petaka menimpa Manchester City saat bertandang ke markas Real Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis (12/3) dini hari WIB.

Skuad asuhan Pep Guardiola harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah tumbang dengan skor telak 0-3.

Seluruh gol Los Blancos lahir dari aksi gemilang Federico Valverde yang mencatatkan hattrick pada laga tersebut.

Kekalahan ini membuat peluang City untuk melangkah ke perempat final menjadi jauh lebih berat.

The Citizens kini dituntut membalikkan keadaan pada leg kedua yang akan digelar di kandang sendiri.

Bagi Guardiola, duel melawan Madrid kali ini juga memiliki arti tersendiri.

Pertandingan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam panjangnya rivalitas yang telah dia jalani melawan klub raksasa Spanyol itu, baik saat masih menjadi pemain maupun ketika berkarier sebagai pelatih.

Guardiola bahkan sempat berharap laga tersebut bisa menjadi momen spesial dalam perjalanan panjangnya menghadapi Madrid.

TAGS   Guardiola  Real Madrid  Madrid  Manchester City  Pep Guardiola  Liga Champions 
