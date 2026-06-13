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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

NICE & Hilton Perkuat CBD PIK2, Pendapatan CBDK Naik 74 Persen

Sabtu, 13 Juni 2026 – 12:28 WIB
NICE & Hilton Perkuat CBD PIK2, Pendapatan CBDK Naik 74 Persen - JPNN.COM
Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2). Foto: dokumentasi ASG

jpnn.com, JAKARTA - PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) mencatat pendapatan Rp 743 miliar pada kuartal pertama tahun ini (Q-2026).

Angka itu tumbuh 74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp 542 miliar. Capaian tersebut melonjak 317 persen secara tahunan.

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CBDK menyebut kinerja tersebut mencerminkan monetisasi kawasan CBD PIK2 yang kian optimal. Penjualan kaveling tanah komersial menjadi penyumbang utama pendapatan perseroan.

Produk komersial lain seperti SOHO Manhattan, SOHO Wallstreet, Bizpark PIK2, Rukan Milenial, dan Rukan Asia Afrika juga ikut menopang pertumbuhan.

Sementara itu, Rumah Milenial dan Permata Hijau Residence menjadi bagian dari pengembangan residensial di kawasan terintegrasi tersebut.

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Dalam Public Expose Live 2026 Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis lalu (11/6), CBDK memaparkan strategi memperkuat pendapatan berulang.

Fokusnya berada pada aset komersial seperti Nusantara International Convention Exhibition atau NICE dan Hotel Hilton Jakarta PIK2.

PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) mencatat pendapatan Rp 743 miliar pada kuartal pertama tahun ini (Q-2026).

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TAGS   PIK2  PIK  CBDK  pendapatan 
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