Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Nicholas Saputra Petik Banyak Pelajaran dari Perannya di Film Tukar Takdir

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 03:04 WIB
Nicholas Saputra Petik Banyak Pelajaran dari Perannya di Film Tukar Takdir - JPNN.COM
Para pemeran film 'Tukar Takdir', Aryo Wahab, Marcella Zalianty, Nicholas Saputra, dan sutradara Mouly Surya saat menghadiri special screening di Ciwalk Bandung, Jumat (3/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Film ‘Tukar Takdir’ yang mengadaptasi dari novel karya Valiant Budi atau Vabyo hadir di bioskop, pada Kamis (2/10).

Film yang disutradarai Mouly Surya dan diproduksi Starvision bersama Cinesurya dan Legacy Pictures tersebut membawa genre baru ke perfilman Indonesia melalui drama petaka pesawat.

Film ‘Tukar Takdir’ menjadi perjalanan tiga pemeran utama, yaitu Nicholas Saputra, Marsha Timothy, dan Adhisty Zara yang berdamai dengan takdir.

Baca Juga:

Mereka terhubung dalam satu tragedi kehidupan, yaitu kecelakaan pesawat.

Dikisahkan, Rawa (Nicholas Saputra), seorang programmer IT di bidang perpajakan dan kerap menggunakan pesawat untuk bepergian saat bekerja.

Sementara itu, Dita (Marsha Timothy) adalah seorang notaris yang sudah menikah selama 15 tahun dengan Raldi (Teddy Syach).

Baca Juga:

Suatu ketika hati Dita remuk ketika mengetahui suaminya meninggal dalam kecelakaan pesawat Jakarta Airways 79. Pertemuan Rawa dan Dita terjadi di tengah investigasi petaka pesawat Jakarta Airways 79.

Dita, marah dengan Rawa. Mengapa Rawa yang hidup, bukan suaminya. Amarah Dita memuncak saat tahu bahwa Rawa dan Raldi, bertukar kursi, dan akhirnya bertukar takdir.

Sutradara Mouly Surya menggandeng Nicholas Saputra, Marsha Timothy, hingga Adhisty Zara dalam film 'Tukar Takdir' yang diadaptasi dari novel karya Valiant Budi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nicholas Saputra  Film Tukar Takdir  Marsha Timothy  Adhisty Zara  Kecelakaan Pesawat 
BERITA NICHOLAS SAPUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp