Niken Anjani Cerita soal Karakter dan Tantangannya di Film Keadilan: The Verdict

Selasa, 21 Oktober 2025 – 17:00 WIB
Niken Anjani Cerita soal Karakter dan Tantangannya di Film Keadilan: The Verdict - JPNN.COM
Para pemain film Keadilan: The Verdict di MD Place, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Niken Anjani memerankan karakter Nina dalam film Keadilan: The Verdict.

Ditemui di MD Place, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/10), Niken Anjani menceritakan mengenai karakter yang diperankannya tersebut.

Nina diceritakan sebagai istri dari seorang petugas keamanan pengadilan bernama Raka (Rio Dewanto). Hubungan pasangan tersebut pun jauh dari konflik.

Baca Juga:

Di tengah kondisi dirinya yang hamil besar, dia tetap berjuang untuk mengejar cita-citanya sebagai seorang pengacara.

Namun, sayangnya, sebuah tragedi besar menimpa Nina.

Niken Anjani menuturkan, Nina merupakan sosok yang tak neko-neko dan meyakini bahwa keadilan harus ditegakkan.

Baca Juga:

"Nina tuh orangnya lumayan, bisa dibilang tuh sangat lurus, ya. Dia yakin kalau keadilan itu harus digunakan untuk membela masyarakat luas dan agar mereka mendapatkan hak-haknya," ujar Niken Anjani kepada awak media, Senin.

"Dan ternyata itu semua tidak bisa didapatkan dengan mudah dan sering terjadi di berbagai macam negara dan tempat ya, begitu," sambungnya.

Aktris Niken Anjani memerankan karakter Nina dalam film Keadilan: The Verdict. Simak selengkapnya.

TAGS   Niken Anjani  Film Keadilan: The Verdict  Karakter  Reza Rahadian 
