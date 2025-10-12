Close Banner Apps JPNN.com
Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara, Ini Jadwal Sidang Berikutnya

Minggu, 12 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara, Ini Jadwal Sidang Berikutnya - JPNN.COM
Nikita Mirzani seusai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (1/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani menyampaikan komentar setelah dituntut 11 tahun penjara atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun tuntutan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (9/10).

"Enggak ada masalah. Itu, kan, tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa, jaksa berhak menuntut, suka-suka dia, yang penting jaksa sudah selesai tuh jaksa enggak ada menuntut-nuntut lagi," kata Nikita Mirzani baru-baru ini.

Perempuan berusia 39 tahun itu merasa tidak masalah, bahkan awalnya memprediksi tuntutan dari JPU bakal lebih dari yang dibacakan.

Nikita Mirzani dan kuasa hukum kini memilih fokus menyiapkan pleidoi atau pembelaan untuk sidang berikutnya pada Kamis (16/10).

"Pleidoi minggu depan, lagi nyicil sedikit-sedikit, kan, dikasih waktu minggu depan, nanti pulang bikin pleidoi lagi," beber Nikita Mirzani.

Pemain film Nenek Gayung itu tetap optimistis akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat.

Sebab, Nikita Mirzani sampai saat ini masih yakin dirinya tidak bersalah seperti yang ditudingkan.

TAGS   Nikita Mirzani  kasus Nikita Mirzani  Nikita Mirzani ditahan  Sidang Nikita Mirzani 
