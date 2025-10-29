Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara, Pihak Reza Gladys Merasa Senang

Rabu, 29 Oktober 2025 – 12:42 WIB
Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara, Pihak Reza Gladys Merasa Senang - JPNN.COM
Dokter kecantikan Reza Gladys di PN Selatan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara terkait laporan Reza Gladys. Terkait vonis tersebut, pihak Reza Gladys lantas memberikan tanggapan.

Kuasa hukum Reza Gladys, Surya Batubara mengatakan, kliennya merasa senang atas putusan tersebut.

"Yang jelas sampai detik ini, pihak Reza senang karena hakim menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah dalam kasus pemerasan melalui ITE, itu saja," ujar Surya Batubara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Baca Juga:

Dia menilai, putusan tersebut secara tak langsung juga telah membersihkan nama baik produk kliennya dari tuduhan miring selama ini 

"Produk dr. Reza sampai saat ini tidak ada yang dinyatakan bersalah," tuturnya.

Dia lantas menanggapi santai apabila ada pihak-pihak yang masih mencoba memancing isu mengenai kualitas produk kliennya.

Baca Juga:

Surya Batubara justru menantang balik siapa pun yang merasa produk kliennya bermasalah untuk menempuh jalur hukum.

"Jadi, kalaupun ada yang memancing-mancing ke sana, kami cuma tertawa. Buktikan kalau ada produk yang bersalah. Laporkan ke polisi atau ke BPOM," ucapnya.

Aktris Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara terkait laporan Reza Gladys. Pihak Reza Gladys lantas memberikan tanggapan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  Reza Gladys  Kasus pemerasan  Nikita mirzani divonis 4 tahun  nikita mirzani divonis bersalah 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp