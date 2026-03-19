Nikita Mirzani Jatuh Sakit di Rutan, Harus Diinfus

Kamis, 19 Maret 2026 – 13:13 WIB
Nikita Mirzani Jatuh Sakit di Rutan, Harus Diinfus - JPNN.COM
Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani yang masih ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta, dikabarkan sedang sakit.

Kabar tersebut diungkapkan oleh aktris sekaligus Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka yang baru saja mengunjungi Rutan Pondok Bambu.

“Selain mengecek fasilitas dan tata kelola di sana, kebenaran juga aku dapat kabar bahwa teman kita Nikita Mirzani dalam keadaan sakit,” kata Rieke Diah Pitaloka melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut kondisi kesehatan Nikita Mirzani menurun menjelang Lebaran.

Menurut Rieke Diah Pitaloka, Nikita Mirzani bahkan harus dipasangkan infus.

“Kondisi Nikita saat ini dalam keadaan drop, tadi badannya hangat dan dalam kondisi diinfus,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Rieke Diah Pitaloka memohon doa untuk kesembuhan Nikita Mirzani.

Dia juga memberi semangat kepada Nikita yang harus menjalani masa penahanan akibat kasus dugaan pemerasan dan TPPU.

Aktris Nikita Mirzani yang masih berada di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta, dikabarkan sedang sakit.

