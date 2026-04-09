Nikita Mirzani Kembali Sakit di Tahanan, Begini Kondisinya

Kamis, 09 April 2026 – 07:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Galih Rakasiwi mengungkapkan kondisi kliennya yang masih di tahanan.

Dia mengaku sempat mendampingi Nikita Mirzani ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan.

"Kondisinya waktu itu memang sakit, beliau sakit dan terakhir itu sempat kami mendampingi untuk dibawa ke rumah sakit, ya, rumah sakit," kata Galih Rakasiwi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (8/4).

Menurutnya, kondisi kesehatan aktris berusia 40 tahun itu sempat membaik.

Akan tetapi, sakit yang diderita Nikita Mirzani ternyata kini kembali kambuh.

"Setelah itu agak membaik, kemudian lagi ada kondisinya drop lagi sekarang," tuturnya.

Salah satu keluhan yang dirasakan oleh Nikita Mirzani adalah sakit di bagian tulang belakang.

Kondisi tersebut diduga diperparah oleh posisi tidur yang kurang nyaman selama mendekam di jeruji besi.