Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Nikita Mirzani Lebaran di Rutan, Pelukan Anak Jadi Obat Rindu

Senin, 23 Maret 2026 – 04:09 WIB
Nikita Mirzani. Foto: Instagram/nikitamirzanimawardi_172

jpnn.com, JAKARTA - Artis Nikita Mirzani merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ini kedua kalinya Nikita Mirzani merayakan Lebaran .

Sejumlah anggota keluarga tampak datang menjenguk sekaligus bersilaturahmi. Meski suasana berlangsung sederhana, kehangatan tetap terasa di tengah pertemuan tersebut.

Adik Nikita, Lintang, mengungkapkan bahwa keluarga langsung datang setelah pelaksanaan salat Id untuk bertemu sang kakak.

Baca Juga:

“Kemarin hari pertama langsung jenguk setelah salat Id bareng anak-anak (Nikita Mirzani),” ujar Lintang, dikutip dari tayangan NitNot di YouTube, Senin (23/3).

Lintang memastikan kondisi kesehatan Nikita kini berangsur membaik setelah sebelumnya sempat menurun.

“Alhamdulillah sudah membaik ya, terus juga ya sehatlah, alhamdulillah,” katanya.

Baca Juga:

Momen paling mengharukan terjadi saat Nikita bertemu dengan anak-anaknya. Rasa rindu yang selama ini terpendam langsung terobati dalam pertemuan tersebut.

“Kemarin yang paling dikangenin itu pasti anak-anak. Pas baru datang langsung dipeluk, karena memang mereka yang paling dikangenin,” tutur Lintang.

Artis Nikita Mirzani merayakan Lebaran di Rutan Pondok Bambu, pelukan anak jadi obat rindu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  Lebaran  Nikita Mirzani lebaran  rutan pondok bambu  adik Nikita Mirzani 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp