Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Nikita Mirzani Masih Ditahan, Kuasa Hukum Yakin Bebas Desember

Rabu, 01 Oktober 2025 – 11:48 WIB
Nikita Mirzani Masih Ditahan, Kuasa Hukum Yakin Bebas Desember - JPNN.COM
Selebritas Nikita Mirzani diketahui masih ditahan, kuasa hukum meyakini kliennya bisa bebas sebelum Desember 2025. ilustrasi. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani mendadak mengungkapkan tengah menyiapkan rencana liburan pada Desember 2025 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Nikita saat sesi wawancara lalu, seolah mengisyaratkan sang selebritas akan bebas dari penjara.

Menganggapi pernyataan Nikita Mirzani, kuasa hukum sang selebritas, Galih Rakasiwi meyakini kliennya akan bebas segara.

Baca Juga:

“Saya yakin bebas, karena kami, kan, istilahnya pengacara itu, ya, harus yakin karena kan itu kepercayaan penuh diamanahkan ke kami,” ujar Galih Rakasiwi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Tak asal bicara, Galih menyatakan keyakinannya berdasar fakta yang telah dituangkan selama fase persidangan.

Menurut Galih, pernyataan saksi ahli saat memberikan keterangan dalam persidangan dapat mendukung kliennya.

Baca Juga:

Galih bahkan menduga kliennya bisa bebas dari penjara sebelum Desember 2025, mendatang.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, saksi fakta yang kami hadirkan, berdasarkan ahli juga, alat bukti juga, dari dakwaan, ya, saya yakin bebas,” ujarnya.

Selebritas Nikita Mirzani diketahui masih ditahan, kuasa hukum meyakini kliennya bisa bebas sebelum Desember 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  bebas dari penjara  Kuasa Hukum  Reza Gladys 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp