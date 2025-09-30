Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Nikita Mirzani Velocity di Hadapan JPU, Kuasa Hukum Buka Suara

Selasa, 30 September 2025 – 18:01 WIB
Aktris Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Galih Rakasiwi, memberikan penjelasan terkait video viral yang memperlihatkan kliennya berjoget velocity di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat persidangan.

Galih Rakasiwi menjelaskan aksi tersebut bagian dari bentuk ekspresi Nikita Mirzani atas jalannya persidangan yang dinilai berlarut-larut.

"Ada ahli yang menjelaskan, terus pertanyaannya juga diulang-ulang. Sebenarnya sudah kami tanyakan, diborong semuanya pertanyaan sama kami, ternyata ditanya ulang."

"Ternyata ditanya ulang pun disimpulkan pula bagaimana dapatnya, itu hanya bentuk kesalahan," ujar Galih Rakasiwi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan (30/9).

Galih menduga tindakan yang kerap dilakukan JPU dalam sidang membuat kliennya bersikap demikian.

"Dan ternyata, kan, dari pihak JPU juga sama, suka apa, apa namanya, dengan gerak tubuh dan lain sebagainya. Ya, mungkin rekan-rekan mereka juga bisa perhatikan, kan, saat persidangan. Ya begitu lah reaksinya klien kami," imbuhnya.

Bersamaan dengan itu, Galih Rakasiwi menanggapi respons hakim saat kliennya berjoget saat persidangan berlangsung.

Galih menegaskan pihaknya sebagai kuasa hukum selalu berusaha menenangkan Nikita Mirzani saat persidangan.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Galih Rakasiwi memberikan penjelasan terkait video viral yang memperlihatkan kliennya berjoget velocity di hadapan JPU.

